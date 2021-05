Corona-Schutzverordnung angepasst : Diese Erleichterungen für Geimpfte und Genesene gelten in NRW ab Montag

Diese Erleichterungen für Geimpfte und Genesene gelten in NRW ab Montag

Test sind auch weiterhin ein wichtiger Baustein in der Strategie der Landesregierung. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Coronaschutzverordnung angepasst und Erleichterungen für Geimpfte und Genesene ermöglicht. Sie sollen nun mit Getesteten gleichgestellt werden. Er gibt drei Möglichkeiten, die zur Befreiung von der Testpflicht berechtigen.

In Nordrhein-Westfalen gelten von diesem Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse dann etwa im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, teilte die Landesregierung am Samstag mit.