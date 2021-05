Corona-Schutzverordnung angepasst : Diese Erleichterungen für Geimpfte und Genesene gelten in NRW ab Montag

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Coronaschutzverordnung angepasst und Erleichterungen für Geimpfte und Genese ermöglicht. Sie sollen nun mit Getesten gleichgestellt werden. Er gibt drei Möglichkeiten, die zur Befreiung von der Testpflicht berechtigen.

In Nordrhein-Westfalen gelten von diesem Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse dann etwa im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, teilte die Landesregierung am Samstag mit.

Vollständig Geimpfte und Genese werden demnach den negativ Getesteten dort gleichstellt, wo in der Bundesnotbremse sowie in der Coronaschutzverordnung Regelungen bestehen, die Getesteten den Zugang zu Einrichtungen und Angeboten erlauben. Die Coronaschutzverordnung ist entsprechend angepasst worden.

Eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung ersetze den Nachweis eines negativen Testergebnisses beispielsweise bei dem so genannten „Click and Meet“ im Einzelhandel, dem Besuch der Außenbereiche von Zoos und Botanischen Gärten oder bei den zulässigen sogenannten körpernahen Dienstleistungen, heißt es. Ebenso angepasst worden seien die Coronabetreuungsverordnung und die Coronaeinreiseverordnung, so dass auch die Testpflicht in Schulen und das Erfordernis der Freitestung von einer Einreisequarantäne für Geimpfte und Genesene entfallen würden.