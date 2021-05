„Kritische Infrastruktur“ : Wer ist das – und wenn ja, wie viele?

Wiesbaden/Düsseldorf Bald soll es mit den Impfungen für die Prio-Gruppe 3 losgehen. Neben den rund 10,5 Millionen Menschen von 60 bis unter 70 Jahren zählen auch Millionen Beschäftige der „kritischen Infrastruktur“ dazu. Wer gehört dazu? Und um wie viele Bürger geht es?

Die Ende 2020 gestartete Impfkampagne nimmt weiter an Fahrt auf. Während bereits mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland eine erste Impfdosis gegen Covid-19 erhalten hat, wurde nun damit begonnen, die Menschen zur Impfung zuzulassen, Kostenpflichtiger Inhalt die zur Gruppe 3 mit erhöhter Priorisierung gehören. Damit sind unter anderem Menschen im Alter von 60 bis unter 70 Jahren impfberechtigt. Bundesweit waren laut der neuesten Erhebung Ende 2019 rund 10,5 Millionen Menschen in diesem Alter, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das entspricht 12,6 Prozent der Bevölkerung. Der Anspruch auf eine Schutzimpfung leitet sich jedoch nicht nur aus Alters-, sondern auch aus Berufs- oder Gesundheitsgründen ab.

In Nordrhein-Westfalen gibt es demnach rund 2,2 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe, was einem Anteil von 12,4 Prozent der Bevölkerung im Land entspricht. Am höchsten war der Anteil dieser Altersgruppe mit 16,1 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, am niedrigsten war er in den Stadtstaaten Hamburg (9,7 Prozent) und Berlin (10,5 Prozent).