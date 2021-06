Zulassung, Nebenwirkungen, Termine : Die wichtigsten Fragen zum Kinder-Impfen in NRW

Ein Kind bei der Impfung. (Archiv, Symbol) Foto: Getty Images/iStockphoto/Drazen Zigic/istock

Düsseldorf Die Ständige Impfkommission will eine Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen empfehlen. Die Ärzte sind daran aber nicht gebunden und können alle ab 12 Jahren impfen - wenn sie Impfstoff bekommen. Die Nebenwirkungen sind moderat.

In Deutschland gibt es fünf Millionen Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich zwar nicht gegen eine Impfung dieser Altersgruppe aus, will diese aber nur für bestimmte Kinder empfehlen, wie aus dem Entwurf der Empfehlung hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Bei welchen Vorerkrankungen empfiehlt die Stiko die Impfung? Für Kinder mit diesen Vorerkrankungen empfehlen die Experten eine Corona-Impfung: Fettleibigkeit, Immundefizienz oder Immunsuppression, Zyanose (Blausucht), Herzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie, chronische Lungenerkrankung, chronische Niereninsuffizienz, chronische neurologische Erkrankungen, Krebserkrankung, Down-Syndrom, syndromale Erkrankungen. Zudem empfiehlt die Stiko eine Impfung, wenn Kinder mit Menschen zusammenleben, die nicht geimpft oder geschützt werden können wie Transplantierte.

Diese Geschichte gibt es auch zum Hören - exklusiv für Sie. Abonnieren Sie jetzt unsere RP Audio-Artikel in Ihrer Podcast-App!

Lesen Sie auch Leitartikel : Wenn Impfexperten Verwirrung stiften

Wie begründet die Stiko ihre Einschränkung? Die Experten verweisen darauf, dass es in der Altersgruppe nur wenige Todesfälle gebe: So müssten 100.000 Kinder im Alter zwischen 12 und 17 geimpft werden, um einen einzigen Covid-19-bedingten Todesfall in dieser Altersgruppe zu verhindern. Das ist aus Sicht der Stiko zu wenig, um eine allgemeine Impfempfehlung auszusprechen. Allerdings können auch Kinder von Corona schwer betroffen sein, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unlängst klar gemacht hatte: In der Altersgruppe seien in Deutschland 180.000 Kinder an Corona erkrankt, davon seien 18.000 im Krankenhaus gewesen, 18 von ihnen auf einer Intensivstation.

Dürfen trotz Stiko-Votum alle Kinder ab 12 geimpft werden? Ja. Der Impfstoff von Biontech hat von der Europäischen Arzneimittelagentur Ema eine uneingeschränkte Zulassung für alle ab 12 Jahren. Dies gilt auch für Deutschland. Die Stiko gibt nur eine Empfehlung ab, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte. Diese ist für Ärzte nicht-bindend. Zudem verbietet die Stiko auch nicht den Pieks: Die Impfung sei „nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes beziehungsweise der Sorgeberechtigten möglich“, heißt es im Entwurf. Die Ema-Experten betonen, dass der Impfstoff bei Kindern sehr wirksam und sehr sicher sei.

Die Autoren einer im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie bewerten die Impfung für die Kinder laut dpa als gut verträglich: Reaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle oder Fieber seien überwiegend mild bis moderat gewesen. Ähnlich wie Erwachsene klagten die Kinder am häufigsten über Schmerzen an der Einstichstelle (79 bis 86 Prozent der Kinder nach der ersten beziehungsweise zweiten Dosis), Müdigkeit (60 bis 66 Prozent) und Kopfschmerzen (55 bis 65 Prozent). Etwa 20 Prozent bekamen nach der zweiten Impfung Fieber. Die Beschwerden verschwanden meist innerhalb von wenigen Tagen.Thrombosen oder einen anaphylaktischen Schock habe es im Zusammenhang mit der Impfung nicht gegeben.

Wie ist die Dosierung? Die Jugendlichen erhalten den Impfstoff von Biontech in derselben Dosierung wie Erwachsene. Sie bekommen zwei Dosen. Der Abstand muss mindestens drei Wochen betragen. In Deutschland wird für Biontech-Impfungen ein Abstand von sechs Wochen empfohlen.

Wo wird geimpft? Laumann hält die Kinder- und Hausärzte für die richtige Adresse. Er hat sich gegen Impfungen in der Schule ausgesprochen: Der Staat solle sich neutral verhalten und weder zu- noch abraten. Viele Kinderärzte wollen zunächst Vorerkrankte impfen, dann aber allen ein Angebot machen. „Wenn es erst einmal genug Impfstoff gibt, werde ich alle Kinder und Jugendliche impfen, die und deren Eltern es möchten“, sagte Christiane Thiele, Chefin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. Die Kinderärztin aus Viersen klagt über die spärliche Lieferung: „Ich habe noch nie die Impfmenge bekommen, die ich bestellt hatte.“ Viele Kinderärzte haben Wartelisten. Manche laden die Jugendlichen bereits jahrgangsweise ein. Jugendliche können theoretisch auch in Impfzentren geimpft werden, doch diese können mangels Stoff bis mindestens Mitte Juni keine Erstimpfungen vornehmen. Der Chef des Hausärzteverbands NRW, Oliver Funken, ist bei der Stiko: „Die Ema hat den Impfstoff zugelassen und viele Elten stehen auf dem Standpunkt, dass sie ihren Kindern damit was Gutes tun. Die Schutzgedanken der Eltern lassen eine Abwägung von Nutzen und Schaden nicht zu.“ Funken fordert, erst alle Erwachsenen zu impfen.

Wer haftet, falls im Einzelfall doch etwas passiert? Das ist umstritten. „Die Haftungsfrage ist nicht geklärt“, sagt Funken. Laut Infektionsschutzgesetz würden Kinder der Altersklasse 12 bis 15 nur darunter fallen, wenn die Impfung durch den Gesetzgeber vorgegeben werde oder seine beratenden Behörden (wie die Stiko) sie empfohlen habe. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein sieht das wie das Bundesgesundheitsministerium anders: „Der Paragraph 60 der aktuellen Fassung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass die Haftung für Versorgungsansprüche das Land übernimmt, dies bei allen zugelassenen Arzneimitteln und unberührt davon, was die Stiko empfiehlt.“

Wie geht es mit der Lieferung weiter? Die aktuellen Engpässe gehen auf Produktionsverzögerungen bei Biontech zurück. Der Mainzer Hersteller hat aber versprochen, diese in Kürze aufzuholen. Und zwei weitere Hersteller von mRNA-Impfstoffen stehen in den Startlöchern: Der US-Hersteller Moderna hat gerade die Zulassung seines Mittels für Kinder in der EU beantragt. Beim Tübinger Hersteller Curevac zieht sich die Zulassung hingegen hin: „Curevac erwartet weitere Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit des Kandidaten im Laufe des Junis. Sobald diese vorliegen, werden sie der Ema zur Verfügung gestellt.“

(anh)