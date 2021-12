Biontech will Impfstoff früher ausliefern : Was Eltern zur Kinder-Impfung wissen müssen

In den USA werden Kinder schon länger geimpft. Foto: dpa/Paul Vernon

Düsseldorf Biontech will den Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren schon am 13. Dezember ausliefern. Die Ema hält ihn für wirksam und sicher. Zunächst wollen die Kinderärzte vorerkrankte Kinder immunisieren. Der Apothekerverband warnt vor der Verdünnung des Impfstoffes.

Jetzt soll es noch schneller gehen: Biontech will seinen Corona-Impfstoff für Kinder eine Woche früher als bislang geplant in der EU ausliefern. Die Auslieferung an die EU-Staaten soll bereits am 13. Dezember erfolgen, berichtet dpa. Der niedriger dosierte Impfstoff soll an diesem Tag in den Staaten zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Ursprünglich war der 20. Dezember vorgesehen.

Die europäische Arzneimittelbehörde Ema hatte Ende November grünes Licht für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Der Impfstoff sei sicher und effektiv, so die Ema. Es ist der erste Impfstoff für diese Altersgruppe. „Wir Kinder- und Jugendärzte sehen in der Zulassung für jüngere Kinder ein wichtiges Signal in der Pandemiebekämpfung. Insbesondere Kinder mit Vorerkrankungen oder Kinder von Risikopatienten sollten sich impfen lassen“, sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), unserer Redaktion.

Was sagt die Impfkommission? Eine Zulassung bedeutet noch keine Empfehlung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will ihre Empfehlung aber noch in diesem Jahr veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sie zunächst nur zu einer Impfung für vorerkrankte Kinder oder Kinder von Risikopatienten rät und für eine allgemeine Empfehlung die Daten aus den USA abwarten will.

Welche Kinder dürfen geimpft werden? Fischbach wies darauf hin, dass eine Impfung jüngerer Kinder auch ohne Stiko-Empfehlung möglich sei, ergänzte jedoch: „Es besteht aber aufgrund des geringen Risikos für die Jüngsten kein Zeitdruck, Kinder sofort impfen zu lassen. Wichtiger ist, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen.“ Da dies trotz aller bisher getroffenen Maßnahmen im großen Stil nicht gelänge, fordere der Verband eine generelle Impfpflicht für alle Erwachsenen, so Fischbach. „Bei gesunden Kindern sollten Eltern abwägen, ob sie der Impfung zustimmen. Das Risiko, dass Kinder bei einer Infektion schwer erkranken oder im Krankenhaus landen, ist sehr gering“, betonte der Kinderarzt. „Eine Impfung senkt jedoch die bei Kindern ohnehin verringerte Wahrscheinlichkeit noch einmal deutlich, dass das Kind das Virus weitergeben kann. Es geht also vor allem um einen gesellschaftlichen Beitrag, nicht so sehr um Eigenschutz.“

Wann kommt der Impfstoff? Laut Bundesgesundheitsministerium sollten die Länder ab 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs erhalten. Angesichts von 4,5 Millionen Kindern in dieser Altersgruppe werde so wohl ein großer Teil der anfänglichen Nachfrage bedient werden können. Nun kündigt Biontech die Auslieferung schon zum 13. Dezember an. Angesichts der vierten Welle erkranken derzeit auch viele Kinder an Corona. In NRW war zudem die Maskenpflicht an Schulen über Wochen aufgehoben. In Israel und den USA werden kleine Kinder schon seit einiger Zeit geimpft.

Wie ist die Wirksamkeit? Eine im „New England Journal ofMedicine“ veröffentlichte Studie beurteilt Biontechs Kinder-Impfstoff als wirksam und sicher: Er habe eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Kinder, die sich mit Corona infizieren, haben zwar meist ohnehin harmlose Verläufe. Es gibt aber auch Kinder, die lange leiden: Es sei damit zu rechnen, dass vier bis sieben Prozent der infizierten Kinder Long Covid entwickeln, so der SPD-Experte Karl Lauterbach. Auch für Kinder ist die Impfung also hilfreich.

Welche Nebenwirkungen gibt es? Es seien keine schweren impfbedingten Nebenwirkungen beobachtet worden, heißt es in der Studie. Beobachtet wurden „milde und vorübergehende Reaktionen“. Drei der geimpften Kinder erkrankten in der Beobachtungszeit an Corona, in der Kontrollgruppe waren es 16. Die Forscher beziffern die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 90,7 Prozent. Die einzigen drei schwereren Schäden im Beobachtungszeitraum hatten laut Studie keinen Zusammenhang zur Impfung - so gab es einen gebrochenen Arm. Auch die Ema betonte nun, dass das Vakzin sicher sei: Bisher seien keine schweren Nebenwirkungen festgestellt worden, allenfalls milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen.

Welche Dosis gibt es? Kinder ab zwölf erhalten dieselbe Dosis wie Erwachsene. Für Kinder unter zwölf soll es dagegen einen eigens abgefüllten Impfstoff geben. Voraussichtlich haben die Fläschchen einen orangen Deckel, um sie vom Erwachsenen-Mittel unterscheiden zu können. „Wir gehen davon aus, dass wie in den USA pro Dosis nur 0,2 Milliliter gespritzt werden“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Das sei für Kinder auch angenehmer als die 0,3 Milliliter, die Erwachsene erhalten.