EMA gibt grünes Licht : Erster Corona-Impfstoff für Kinder in der EU zugelassen

Erster Corona-Impfstoff für Kinder in der EU zugelassen

In der EU gibt es von der EMA nun die Zulassung dafür, den Impfstoff von Biontech/Pfizer auch an Kinder ab zwölf Jahren zu verimpfen. Foto: dpa/Ole Spata

Brüssel Millionen von Erwachsenen sind in Europa bereits gegen Covid-19 immunisiert. Aber ist das auch eine gute Sache für Kinder? Die Möglichkeit zur Impfung steht nun zumindest offen.

Auch Kinder ab zwölf Jahren können in der Europäischen Union nun mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden. Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission nach eigenen Angaben am Montag offiziell die Zulassung. In Deutschland hat allerdings die Ständige Impfkommission noch keine Empfehlung ausgesprochen.