Unabhängig vom Alter : Spahn will Priorisierung für Astrazeneca aufheben

Berlin Unabhängig von Alter oder Vorerkrankung soll sich Jens Spahn zufolge bald jeder mit dem Astrazeneca-Impfstoff impfen lassen können. In Gesprächen mit den Landesministern könnte bereits am Donnerstag die Priorisierung für das Vakzin fallen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will für Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca die Priorisierung sofort aufheben. „Wir werden generell - und darüber möchte ich morgen mit Karl-Josef Laumann (NRW) und anderen 15 Landesministerkollegen reden - bei Astrazenca eindeutig sagen für Arztpraxen wie für Impfzentren, dass es dort keine Priorisierung mehr gibt“, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der Sendung „Aktuelle Stunde“ des WDR-Fernsehens. Unabhängig von Alter oder Vorerkrankung könne dann also jeder, der mit Astrazeneca geimpft werden wolle, auch geimpft werden. Auf die Nachfrage, ab wann das gelten solle, sagte Spahn: „Für Astrazeneca jetzt schon sofort, das ist mein Vorschlag.“