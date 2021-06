Impfstoff von Biontech : Israel sieht möglichen Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und Corona-Impfung

Jerusalem Womöglich besteht ein Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung von Biontech/Pfizer und Herzmuskelentzündungen. Das zumindest vermutet Israel. Der Impfstoff-Hersteller gibt an, bisher keinen kausalen Zusammenhang entdeckt zu haben.

Israel sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer und Fällen von Herzmuskelentzündung. Unter den mehr als fünf Millionen Geimpften traten nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums zwischen Dezember und Mai 275 Fälle von Myokarditis auf. Eine Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen der zweiten Dosis und Herzmuskelentzündung bei Männern im Alter zwischen 16 und 30 gebe. Bei 16- bis 19-jährigen Männern sei dies häufiger beobachtet worden als in anderen Altersgruppen.

Das Land genehmigte gleichwohl die Impfung von 12- bis 15-Jährigen und will damit in der kommenden Woche beginnen, wie der israelische Koordinator für die Pandemiebekämpfung, Nachman Asch, dem Radiosender 103 FM am Mittwoch sagte. „Die Vorteile überwiegen die Risiken.“