Biontech und Pfizer betroffen : Hacker greifen Daten von Corona-Impfstoff-Herstellern ab

Amsterdam Unbekannte Hacker sind in die Rechner der Europäischen Arzneimittel- Behörde eingedrungen. Während sich die EMA weitgehend in Schweigen hüllt, haben sich zwei Unternehmen gemeldet, deren Daten wohl auch Ziel der Hacker waren.

Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren. Demnach seien „einige Dokumente“ im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden.