Nach Stiko-Empfehlung : Das müssen Sie über Corona-Impfungen für Schwangere wissen

Schwangere können sich und das Kind durch eine Impfung vor schweren Folgen durch eine Corona-Infektion schützen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Stecken sich Schwangere mit Covid-19 an, haben sie ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Nach Monaten des Zögerns hat sich die Ständige Impfkommission jetzt generell für die Immunisierung in der Schwangerschaft ausgesprochen. Was junge Frauen, Schwangere und Stillende jetzt wissen sollten.