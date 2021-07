Delta-Variante erhöht den Druck : Soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen oder nicht?

Niedersachsen lud am 18. Juli zur landesweiten Covid-19-Impfaktion für Kinder und Jugendliche. 27.000 Dosen waren für diesen Tag reserviert. Foto: dpa/Swen Pförtner

Seitdem die die Delta-Variante sich rasant ausbreitet, drücken Länder wie die die USA und Israel aufs Tempo bei der Impfung von Kindern ab 12 Jahren. Die Ständige Impfkommission zögert bisher mit der generellen Empfehlung für diese Altersgruppe. Es gibt gute Argumente dafür, aber auch dagegen. Ein Überblick.

Der Impfstoff

Die EU- Kommission hat auf Empfehlung ihrer Arzneimittel- und Zulassungsbehörde EMA für Kinder ab zwölf Jahren bisher ausschließlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen. Und zwar uneingeschränkt. In den USA hat die Food and Drug Administration FDA bereits Anfang Mai die Zulassung der Biontech-Vakzine für Kinder ab 12 bis 15 Jahre erteilt. Kanada war noch etwas früher dran.

Info Die rechtliche Seite der Impfung Einverständnis Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei einer Schutzimpfung generell nicht notwendig - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Impfling eine sogenannte „Einwilligungsfähigkeit“ habe. Diese Art von Mündigkeit ist nicht an ein bestimmtes Alter geknüpft. Der Arzt muss darüber entscheiden. Diese zu bewerten ist aber nicht immer leicht. Wenn dann Eltern und Kinder noch unterschiedliche Meinungen zur Impfung haben, erschwert das die Entscheidung zusätzlich. Kein Verbot Die Stiko-Empfehlung ist rechtlich nicht bindend für die Ärzte. Eine Impfung auch für Kinder ohne Vorerkrankungen ist erlaubt. Dennoch orientieren sich die meisten Mediziner daran und zögern mit der Impfung für diese Gruppe.

In Deutschland darf die Vakzine seit dem 7. Juni an Kinder ab 12 Jahre verimpft werden. Die Ständige Impfkommision (Stiko) empfiehlt die Vakzine in dieser Altersgruppe allerdings bisher nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen. Dies sind etwa junge Patienten mit Diabetes, Lungenerkrankungen, Herzfehlern, stark übergewichtige Kinder oder solche mit einer geschwächten Immunabwehr, etwa durch Krebserkrankungen oder -Therapien. Derzeit erhalten Kinder exakt die gleiche Dosis des mRNA-Impfstoffes wie Erwachsene. Niedrigere Dosierungen, auch für noch jüngere Kinder, prüfen Biontech und auch der Hersteller Moderna aktuell in Studien.

Der Nutzen

Hier gehen die Meinungen in der Fachwelt auseinander. Im Zentrum der Diskussion steht die Risiko-Nutzen-Abwägung. Bisher sind Kinder nur äußerst selten schwer an Covid-19 erkrankt. In Deutschland gab es laut Stiko zwei Todesfälle in der Altersgruppe der 12-bis 18-Jährigen während der Pandemie. Beide litten unter erheblichen Vorerkrankungen. Zwar beobachten Experten vor allem seit dem Frühjahr mit dem Beginn massiver Testungen auch einen Anstieg der Infektionszahlen unter Kindern. Aber in den allermeisten Fällen verläuft die Erkrankung bei Kindern nach wie vor mild bis unauffällig.

Warum also Kinder impfen? Weil die Delta-Variante die Situation verändern könnte. Es ist sicher, dass diese Variante von Sars-CoV-2 auch in Deutschland schon bald die dominante Mutation sein wird. Dann werden die Erkrankungen bei Kindern zunehmen, davon sind Mediziner wie etwa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach überzeugt. Er hält daher nichts vom Abwarten. „Die Kinder werden einander anstecken, was bei der ursprünglichen Variante in diesem Umfang überhaupt nicht beobachtet wurde", sagte er im WDR. In Großbritannien, den Vereinigten Staaten und in Israel habe man bereits größere Ausbrüche an Schulen beobachtet. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bat die Stiko, ihre eingeschränkte Impfempfehlung zu überdenken.

Deren Vorsitzender Thomas Mertens hält aber dagegen und verweist auf die dünne Datenlage: Zur Delta-Variante etwa sei diese „international noch absolut offen", sagte der Stiko-Chef kürzlich in der „Aktuellen Stunde" im WDR. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die Delta-Variante schwerere Erkrankungsverläufe verursache als die bisherigen Mutationen.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, teilte diese Meinung gegenüber unserer Zeitung. Die Sterblichkeitsrate und Erkrankungsschwere von Kindern und Jugendlichen nach einer Corona-Infektion seien ähnlich niedrig wie bei der saisonalen Grippe. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass die Delta-Variante das ändere. „Ich schätze die Gesundheitsrisiken durch eine Corona-Infektion für Kinder und Jugendliche derzeit als so gering ein, dass auch das Abwarten auf neue Erkenntnisse zur Impfung eine Option für zögerliche Menschen sein kann", so Dötsch.

In den USA überwiegt das Vertrauen in den Nutzen der Vakzine. David Kimberlin, Professor für Kinder-Infektionskrankheiten an der University of Alabama, berät die US-Gesundheitsbehörden. Er verstehe, woher die Bedenken in Deutschland kommen, stimme ihnen aber nicht zu, sagte er im ZDF. Natürlich sei es richtig, dass ältere Menschen ein höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung hätten als Jüngere. Er halte es aber nicht für angemessen, nur „rohe Zahlen“ zu vergleichen. „Hier in den USA ist Covid-19 die zehnthäufigste Todesursache bei Kindern seit Beginn der Pandemie Anfang 2020“, so Kimberlin. Die Nebenwirkungen der Impfung (Fieber, Schmerzen im Arm, Kopfweh) seien dagegen eher milde.

Auch die Bundesschülerkonferenz in Deutschland fordert ein Impfangebot für alle Jugendlichen noch in den Sommerferien. „Gerade wenn es um den Schulstart nach den Ferien geht, sind Impfungen ein Schlüsselfaktor für sicheren Unterricht", sagte Generalsekretär Dario Schramm gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Es gebe viele impfbereite Jugendliche, die aber Schwierigkeiten hätten, an Termine zu kommen. Bis zum Ende der Ferien wird dies wohl nicht funktioneren. Das ist heute schon absehbar.

Das Risiko

Die aktuelle Zulassung in der EU, in den USA und Kanada basiert im Wesentlich auf einer Phase III-Studie mit insgesamt 2260 Teilnehmern zwischen zwölf und 15 Jahren. Die ersten Ergebnisse dazu wurden am 31. März 2021 bekanntgegeben. Sie zeigten eine 100-prozentige Wirksamkeit und starke Antikörperantworten bei Teilnehmern mit oder ohne vorherige Sars-CoV-2-Infektion. Der Impfstoff war in der Studie generell gut verträglich. Teilnehmer werden nach Erhalt der zweiten Dosis für weitere zwei Jahre auf Langzeitschutz und Sicherheit überwacht.

Der Stiko und anderen Experten reichen diese Zahlen nicht aus als Datengrundlage für eine abschließende Bewertung. „Man darf Kinder nur dann impfen, wenn der Nutzen der Impfung für sie größer ist als der theoretische Schaden durch die Erkrankung“, sagt Weltärztebund-Vorsitzende Frank Ulrich Montgomery. Er bestätigt damit die Linie von Stiko-Chef Thomas Mertens, der meint, es sei eben noch nicht bewiesen, dass die Impfung mehr nutzt als schadet. Gerade weil Covid-19 für Kinder aber bisher keine extrem große Gefahr darstelle, müsse eine Schutzimpfung auch besonders sicher sein.

Stiko-Mitglied Fred Zepp vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Mainz sagte dazu im SWR Fernsehen: Bei der allgemeinen Gruppe von Kindern, die gesund sind und eigentlich komplikationslos durch den Infekt gehen, wäre die Impfung zunächst mal nur zum Schutz von Erwachsenen gedacht. Und dann sollten wir auch zunächst die Erwachsenen impfen. Eine Herdenimmunität lasse sich auch durch die Impfung von Erwachsenen erreichen.

Zwar sind inzwischen in den USA schon rund acht Millionen Zwölf bis 17-Jährige geimpft. Und auch Israel orientiert sich an der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Die Delta-Variante hat sich dort längst durchgesetzt und trotz hoher Impfquote für einen massiven Anstieg der Fallzahlen gesorgt. 2,5 Millionen Israelis sind unter 16 Jahre alt, 550.000 zwischen 12 und 15. Die Impfbereitschaft dort ist enorm hoch. Seit sich Delta dort stark ausgebreitet hat, lassen täglich tausende Eltern ihre Kinder impfen. Größere Komplikationen wurden bisher aus keinem der Staaten bekannt.