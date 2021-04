Spätfolgen und steigende Fallzahlen : Höchste Zeit, an die Kinder zu denken

Irgendwann müssen Kitas und Schulen zum Normalbetrieb zurückkehren. Wie geschützt sind dann die Kinder? Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Eine Corona-Impfung für Kinder ist nun in Reichweite. Sie wäre das beste Mittel gegen die aktuell steigenden Fallzahlen unter den Jüngsten. Auch Long-Covid bei Kindern beobachten Ärzte immer häufiger. Und sie fürchten die Rückkehr aktuell verdrängter Keime. Ein Ausblick auf den Corona-Herbst.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Endlich einmal gute Nachrichten für Kinder und Jugendliche: Das Unternehmen Biontech/Pfizer beantragt in der kommenden Woche bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Kinder ab zwölf Jahre. Das wäre ein Riesenschritt zurück zur Normalität. Und allerhöchste Zeit. Ganze Jahrgänge sind in NRW seit mittlerweile fast fünf Monaten mit nur kurzen Unterbrechungen im Distanzunterricht. Bewegung und soziale Kontakte? Fehlanzeige. Die Mahnungen von Kinderärzten und Psychologen verhallten in den Ohren der Entscheidungsträger.

Nun warten alle auf den Sommer. Erwachsene dürfen sich Hoffnungen machen, dann mehrheitlich geimpft zu sein. Spätestens wenn die Herdenimmunität erreicht ist, also rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, werden die Infektionszahlen und der Anteil schwer Erkrankter zurückgehen.

info Impfstoffe sind auch für kleinere Kinder in Sicht Zulassung Am 5. Mai wird Hersteller Biontech nach eigenen Angaben bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA eine Zulassung seiner Vakzine für Kinder ab zwölf Jahren beantragen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Freigabe im Sommer erfolgen. Auch Impfstoff für die jüngeren Altersklassen stellte Biontech-Chef Ugur Sahin gegenüber dem „Spiegel“ für Herbst oder Winter in Aussicht. Studien Biontech und Pfizer haben eine Studie mit Kindern ab sechs Monaten bis zwölf Jahren für ihren Covid-19-Impfstoff Tozinameran begonnen. Daran sollen laut Bericht der Pharmazeutischen Zeitung rund 4500 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren teilnehmen. Sie erhalten zwei Dosen im Abstand von 21 Tagen, die Dosierungen unterscheiden sich. Die Biontech-Vakzine Comirnaty ist als bisher einziger Covid-19-Impfstoff immerhin schon ab 16 Jahren zugelassen. Moderna plant ebenfalls, seinen mRNA-Impfstoff nun auch an Kindern ab sechs Monaten zu testen. Im Februar hatten Astra-Zeneca und die Universität Oxford angekündigt, eine Studie mit Kindern ab sechs Jahren für die Vakzine AZD1222 zu starten.

Jetzt können auch besorgte Eltern beruhigter sein. Denn schneller als erwartet ist die Freigabe eines Impfstoffs für ihre Kinder in Sicht. Zwar würde für sie die Ansteckungsgefahr durch Erwachsene mit der Herdenimmunität ohnehin geringer. Aber nur die Impfung schützt auch Kinder sicher vor Covid-19. Solange die Jüngsten nicht geimpft sind, können sie untereinander das Virus und seine Mutationen weiterhin verbreiten. Es zählt also jeder Tag.

Vor allem deshalb, weil das Robert-Koch-Institut (RKI) schon seit einigen Wochen beobachtet, dass sich die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der Ausbreitung des Coronavirus geändert hat. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Kinder hat demnach zuletzt deutlich zugenommen. In allen Altersgruppen sind die Fallzahlen gestiegen, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen, heißt es im Online-Lagebericht des RKI von Ende März. Bei Kindern bis 14 Jahren hatten sich demnach die 7-Tage-Inzidenzen in den vorherigen vier Wochen bundesweit mehr als verdoppelt – auf zuletzt mehr als 100 Fälle pro 100.000 Einwohner. Besonders auch unter kleineren Kindern bis fünf Jahren haben die Fallzahlen laut RKI merklich zugenommen.

Damit droht den Jüngsten der Gesellschaft das, was Mediziner seit geraumer Zeit schon bei Erwachsenen beobachten: ein gehäuftes Auftreten von anhaltenden Spätfolgen nach einer Corona-Infektion. Mediziner nennen dieses Phänomen Long-Covid. Die allermeisten Kinder erkranken nur leicht an Covid-19 und bilden milde Krankheitssymptome aus. Manche merken gar nichts von der Infektion. Aber auch unter Kindern und Jugendlichen gibt es Risikopatienten. Mädchen und Jungen, die an chronischen Krankheiten leiden und eine geschwächte Immunabwehr haben. Sie sind nicht nur gefährdeter für einen schwereren Verlauf von Covid-19 sondern auch anfälliger für mögliche Spätfolgen. So beobachten Mediziner zuletzt häufiger das sogenannte PIMS-Syndrom („Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome“) bei Kindern – eine tückische Spätfolge, bei der sich Organe und Blutgefäße entzünden können.

Long-Covid beschreibt einen ganzen Strauß variierender Symptome. Dauerhafte Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Gelenkschmerzen und Depressionen beobachten Mediziner. Ähnlich wie bei Erwachsenen muss auch bei Kindern ein schwerer Corona-Verlauf nicht zwingend vorausgegangen sein, um später nachhaltig zu leiden. Am Uniklinikum Jena hat man bereits eine interdisziplinäre Long-Covid-Ambulanz für Kinder eingerichtet. „Wir wissen, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder leider in erheblichem Maß von Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Infektion betroffen sein können. Und das nicht nur nach schweren Verläufen, sondern auch nach milden oder sogar symptomlosen Erkrankungen, wie es gerade bei Kindern oft der Fall ist“, wird Daniel Vilser, Leitender Oberarzt und Kardiologe in der Kinderklinik in einer Pressemitteilung des Klinikums zitiert. Auch Markus Hufnagel, pädiatrischer Infektiologe vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Freiburg, warnte kürzlich im Bayerischen Rundfunk: „Das Problem wird derzeit eher größer als kleiner, wir sehen schon jetzt deutlich mehr Post-Covid-Fälle.“ In Großbritannien hat sich bereits die Initiative „Long-Covid-Kids“ gegründet. Sie ist auch in sozialen Medien aktiv und verzeichnet nach eigenen Angaben derzeit einen massiven Zuwachs von betroffenen Familien.

Axel Gerschlauer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Bonn, hat aus anderen Gründen Respekt vor dem Herbst: „Im vergangenen Winter haben die allermeisten Kinder kaum Kontakt mit den in dieser Jahreszeit üblichen Erregern gehabt. Meine Kollegen und ich fürchten daher im kommenden Herbst einen massiven Anstieg an Infektionen“, sagt er. Gerade bei Kleinkindern sei etwa eine dauerhafte Schnupfennase ein wichtiges Training für die Immunabwehr – auch im Hinblick auf die Entwicklung von Allergien. Covid-19 und mögliche Spätfolgen seien bisher nicht das beherrschende Thema in seiner Praxis und der seiner Kollegen gewesen, betont Gerschlauer. „Uns machen andere Dinge mehr Sorgen“, sagt der Facharzt und meint damit auch die Folgen von Bewegungsmangel und psychische Belastungen der Kinder.

Auch andere Mediziner und Fachleute sehen hierzulande keinen Anlass für allzugroße Ängste vor Covid-19 bei Kindern. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom 21. April appellieren Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), das Covid-19-Infektionsgeschehen bei Kindern ins richtige Verhältnis zu setzen: Demnach seien Kinder und Jugendliche in Deutschland weder besonders gefährdet, an Corona zu erkranken, noch prädestiniert für schwere Verläufe.