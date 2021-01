Leserfragen zur Corona-Impfung : Warum gibt es bei der Impftermin-Vergabe keine Warteschleife?

Düsseldorf Die Vergabe der Impftermine hatte einen holprigen Start. Viele Impfwillige scheiterten nach dem offiziellen Buchungsstart am Montag beim Versuch, einen Termin auszumachen. Immer noch sind die Leitungen überlastet. Wir beantworten Fragen unserer Leser.

Wer einmal eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgestanden hat, steht nicht auf der Prioritätenliste in der Impfverordnung des Bundesministeriums. Der Grund ist, das solche Menschen bereits Antikörper in ihrem Blut gebildet haben und man daher davon ausgehen kann, dass sie – zumindest für einige Zeit – einen ausreichenden Immunschutz gegen Sars-CoV-2 haben. Umgekehrt gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Impfung bei Genesenen Probleme bei der Verträglichkeit oder Wirksamkeit birgt. Es besteht daher laut Robert-Koch-Institut keine medizinische Notwendigkeit, eine durchgemachte Covid-19-Erkrankung vor der Impfung auszuschließen. Dies wird auch nicht im Anamese-Bogen zur Impfung gefragt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt generell eine Auffrischimpfung auch bei Genesenen, wegen des Mangels an Impfstoff aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das RKI nimmt dazu wie folgt Stellung: „Wenn aber das Zurückstellen und wieder Einbestellen beziehungsweise Aufsuchen von Genesenen beispielsweise in Senioren- oder Altenpflegeheimen logistisch schwierig ist, sollten – wenn ausreichend Impfstoffdosen vorhanden sind – alle im Heim Lebenden oder Tätigen eine Impfung angeboten bekommen, auch die Genesenen.“

Ein Impfangebot für alle bedeutet, dass bis zum angegebenen Zeitpunkt ausreichend Impfstoff in Deutschland vorhanden ist. Es heißt nicht, dass dann auch alle Menschen, die geimpft werden möchten, sofort zum Arzt oder einem Impfzentrum gehen können und eine Impfung bekommen. Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut sind bei 100.000 Impfungen am Tag 150 Tage nötig, um 15 Millionen Menschen zu impfen. Für eine Herdenimmunität müssen mindestens 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. In NRW wären dies etwa 10,8 Millionen Menschen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht davon aus, dass im letzten Drittel oder letzten Viertel des Jahres 2021 so viele Bürgerinnen und Bürger geimpft worden sind, dass eine starke Immunität in der Bevölkerung besteht. Ob dieses Ziel angesichts der aktuellen Lieferengpässe haltbar ist, wird sich zeigen.