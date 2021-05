Impfungen ab zwölf Jahren erlaubt : EU-Arzneibehörde EMA lässt Biontech-Impfstoff für Jugendliche zu

Amsterdam Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder und Jugendliche sind künftig in der EU möglich. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Biontech-Impfstoff ab zwölf Jahren freigegeben.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl am Freitag eine Erweiterung der Zulassung. Die finale Entscheidung muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als Formsache. Damit ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 zugelassen ist.

Grünes Licht der EMA ist die Voraussetzung für das Impfangebot an Kinder und Jugendliche, das Bund und Länder ab dem 7. Juni in Aussicht gestellt haben. Allerdings gibt es für sie keinen zusätzlichen Impfstoff, sie müssen sich wie alle anderen Impfwilligen um einen Termin bemühen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hat jedoch bereits angedeutet, dass sie möglicherweise auch im Fall einer EMA-Zulassung keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben wolle, sondern nur für vorerkrankte Kinder.