Studie zeigt mehr Antikörper als bei Biontech : Ärzte dürfen bald mit Moderna impfen

Düsseldorf Nach dem Ende der Impfzentren sollen auch Hausärzte den US-Impfstoff geben können. Zugleich starten die Apotheken die Auslieferung der Grippe-Impfungen. Für über 60-Jährige gibt es nun Hochdosis-Vakzine.

Zum Monatsende sind die 53 Impfzentren in NRW Geschichte. Dann müssen die niedergelassenen Ärzte die Immunisierung der Bevölkerung alleine schultern, teilweise noch unterstützt von Betriebsärzten. Erstmals werden Haus- und Fachärzte dann auch den Impfstoff des US-Herstellers Moderna geben können, erwartet Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Wir werden ab Oktober auch den Moderna-Impfstoff an die Arztpraxen liefern können. Da bin ich mir sehr sicher“, sagte er unserer Redaktion. Das sei wichtig, damit in den Praxen Erst- oder Folgeimpfungen mit Moderna stattfinden könnten. Zurzeit wird das Vakzin, das wie bei Biontech auf der mRNA-Technologie beruht, nur in Impfzentren und Krankenhäusern gegeben.