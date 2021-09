Wirksam auch gegen Varianten : Curevac setzt auf Corona-Impfstoff Nummer zwei

Der erste Hoffnungsträger des Tübinger Unternehmens enttäuschte. Im zweiten Anlauf könnte nun doch noch ein Durchbruch gelingen. Eine veränderte Version des Impfstoffs erreichte im Tierversuch hohe Wirksamkeit auch gegen die neuen Varianten.

Umso erfreulicher sind nun neue Ergebnisse, die Curevac mit einer zweiten Version seines Corona-Impfstoffs (CV2Cov) erzielt hat. Gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) entwickelten die Tübinger dieses leicht modifizierte Vakzin. Es enthält zwar weiterhin in unveränderter mRNA-Form die Bauanleitung für das gesamte Spike-Protein von Sars-CoV-2. Aber diesmal manipulierten die Forscher die begleitenden Abschnitte der mRNA, quasi das Rückgrat. Von diesem Umbau erhoffen sie sich ein besseres Ablesen der Virus-Erbinformation und damit eine stärkere Immunantwort des Geimpften. Denn: Je besser die mRNA in der Zelle abgelesen wird, umso mehr Sars-Cov-2-Protein produziert sie, und umso mehr wird die Immunabwehr angeregt.

In präklinischen Tier-Versuchen hat dieser Ansatz nun sehr gute Ergebnisse erzielt. Darüber berichtet unter anderen das Magazin scinexx. An der Harvard Medical School in Boston testeten Wissenschaftler das neue Vakzin CV2Cov an Javaner-Affen. Bereits 14 Tage nach der ersten Impfung zeigten die Tiere eine deutliche Immunantwort. Nach Verabreichung der zweiten Dosis stiegen laut Studienmachern nicht nur die Antikörperwerte, sondern auch die wichtigen T- und B-Gedächtniszellen wurden viel stärker aktiviert, als dies bei der ursprünglichen Curevac-Vakzine der Fall war. Nach acht Wochen wurden die Versuchstiere mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Ergebnis: Bei den zuvor mit dem neuen Impfstoff geimpften Tieren nahm die Lunge keinen Schaden, die Viruslast blieb gering.