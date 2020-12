Bundeswehr leistet Amtshilfe : Corona-Impfstoff wird in Kasernen zwischengelagert

Berlin Die Bundeswehr stellt ihre Kasernen als Lager für den Corona-Impfstoff bereit. Annegret Kramp-Karrenbauer zufolge sind derzeit ohnehin schon mehr als 9.000 Soldaten im Pandemie-Einsatz.

"Noch nie in der 65-jährigen Geschichte der Bundeswehr haben wir über einen so langen Zeitraum Amtshilfe geleistet", fügte sie hinzu. Mehr als 9.000 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten seien derzeit im Corona-Einsatz. Die meisten von ihnen arbeiten in den Gesundheitsämtern mit, viele aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Viele von ihnen unterstützen die Behörden auch in Nordrhein-Westfalen bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten.