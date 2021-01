Neue Studie : Biontech-Impfstoff schützt vor britischer Corona-Variante

Washington Die in Großbritannien und Südafrika aufgetauchte Mutation des Virus blockiert den Impfstoff nicht, zeigt eine Studie, an der Pfizer mitgewirkt hat. Auch für den Fall weiterer Mutationen gibt es beruhigende Nachrichten.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff schützt laut einer neuen Studie auch vor einer in Großbritannien und Südafrika aufgetauchten Mutation des Virus. Das geht aus einer Laborstudie hervor, die Forscher von Pfizer und der University of Texas durchführten. Die in Großbritannien und Südafrika erstmals entdeckten Varianten des Virus zeichnen sich durch eine Mutation aus, die den Impfstoff in der Untersuchung nicht blockierte. Die Studie wurde für Forscher im Internet veröffentlicht. Sie wurde noch nicht von Experten überprüft.