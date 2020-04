Antikörper im Blut : Tom Hanks will Forschung unterstützen bei Covid-19-Impfstoff

Los Angeles Nach ihrer überstandenen Covid-19-Erkrankung wollen Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson die Forschung bei der Entwicklung eines Impfstoffs unterstützen - mit ihrem eigenen Blut.

„Man ist nicht nur an uns herangetreten, sondern wir haben gesagt: "Wollen Sie unser Blut? Können wir Plasma spenden?" Und in der Tat werden wir es jetzt den Einrichtungen geben, die hoffentlich, an der, wie ich es nennen möchte, "Hank-Vakzine" (engl. "Hank-ccine") arbeiten“, sagte der Schauspieler scherzhaft über den zukünftigen Namen eines möglichen Impfstoffs. „Ich versuche nicht, es mit einem Urheberrecht in Beschlag zu nehmen“, sagte er. „Ich gehe nicht zum Patentamt.“