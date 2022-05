Nur noch Booster? : Markt für Corona-Impfstoffe wird enger

New York Weltweit sind rund fünf Milliarden Menschen geimpft. Das heißt: Für die Impfstoffhersteller wird der Markt damit sehr viel wettbewerbsintensiver und kleiner. Im Fokus dürften künftig andere Auffrischimpfungen oder Impfungen von kleineren Kindern stehen.

Eineinhalb Jahre nach dem Start der ersten Impfungen steht der Corona-Impfstoffmarkt vor einem Kurswechsel. Zumindest in den Industrienationen sind die meisten Menschen, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollten, inzwischen geimpft. Weltweit sind es rund fünf Milliarden. Für die Impfstoffhersteller, die in den vergangenen Monaten unter Hochdruck produzierten, wird der Markt damit sehr viel wettbewerbsintensiver und kleiner. Denn im Fokus dürften künftig Auffrischimpfungen stehen oder Impfungen von kleineren Kindern, für die bislang noch kein Vakzin auf dem Markt ist. Biotech-Analyst Hartaj Singh von Oppenheimer rechnet mit einem harten Wettbewerb: „Die Unternehmen werden um Preise und Marktanteile kämpfen, selbst bei Impfstoffen, die als die Besten gelten, wie Pfizer und Moderna .“

Noch ist aber völlig offen, wieviele Booster-Impfungen letztlich gebraucht werden. Bisher wird eine zweite Auffrischimpfungen nur in einigen Ländern für Menschen mit dem Risiko eines schweren Verlaufs oder in bestimmten Berufsgruppen empfohlen. Ebenso ist noch ungewiss, ob die Hersteller in diesem Herbst und in jedem darauffolgenden angepasste Impfungen verkaufen werden – wie etwa die Anbieter von Grippeimpfstoffen – und welche Auswirkungen das auf die Nachfrage haben könnte.

Nach Einschätzung von Moderna-Chef Stephane Bancel profitieren vor allem Menschen über 50 und Erwachsene mit gesundheitlichen Risiken oder risikoreichen Berufen, wie Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von einem jährlichen Booster. Bancel schätzt diese Bevölkerungsgruppe auf rund 1,7 Milliarden Menschen – gut ein Fünftel der Weltbevölkerung. Sowohl Pfizer/Biontech als auch Moderna entwickeln Impfstoffe, die an die hochansteckende Omikron-Variante angepasst sind. Pfizer und Biontech erwarten dazu Daten in den kommenden Wochen.

Klar ist schon jetzt, dass die Megaumsätze des vergangenen Jahres außer Reichweite sind. Analysten prognostizieren für die Impfung von Pfizer/Biontech einen Umsatz von über 17 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und für die von Moderna von zehn Milliarden Dollar – etwa die Hälfte der für dieses Jahr erwarteten Einnahmen. Sie gehen davon aus, dass die Umsätze von da an weiter sinken werden. Noch sehr viel kleiner dürfte das Geschäft für die weniger beliebten Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson werden, die wegen des Risikos seltener Blutgerinnsel in die Schlagzeilen geraten waren.

Doch diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Das südafrikanische Pharmaunternehmen Aspen Pharmacare, das im März einen Vertrag zur Herstellung des Impfstoffs von J&J in Afrika abgeschlossen hatte, warnte erst vor wenigen Tagen vor schwacher Nachfrage auf dem Kontinent. Bislang habe Aspen nicht einen einzigen Auftrag erhalten und werde etwa die Hälfte seiner Produktionskapazitäten für den Impfstoff auf andere Produkte umstellen, wenn die Nachfrage nicht innerhalb von sechs Wochen anziehe. In Afrika ist der akute Mangel an Covid-19-Impfstoffen inzwischen einem Überangebot an Dosen gewichen, da die Spenden an die Impfallianz Covax zugenommen haben und die Impfkampagnen der afrikanischen Länder damit nicht Schritt halten können.