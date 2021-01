Mittel hätte große Vorteile : Vierter Impfstoffhersteller könnte im Februar EU-Zulassung beantragen

Der Impfstoff von Johnson & Johnson zeigte in Studien bereits nach einer Dosis eine ausreichende Immunantwort. Foto: AP/Cheryl Gerber

Brüssel Der Impfstoff von Johnson & Johnson wäre leichter zu lagern und es bräuchte nur eine Dosis. Bislang sind erst die zwei Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna in der EU zugelassen.

Der US-Konzern Johnson & Johnson könnte schon im Februar als vierter Hersteller einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU stellen. Das habe EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch in einer Sitzung mit der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament gesagt, erklärte der CDU-Abgeordnete Peter Liese.