Laut Bericht aus dem Gesundheitsministerium : Impfstoff für Kinder wohl kurz vor Weihnachten verfügbar

Berlin Eine Corona-Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren könnte schon bald möglich sein. Mit einer Zulassung des Impfstoffs von Biontech sei wahrscheinlich noch im November zu rechnen.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass ein Corona-Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wohl bis kurz vor Weihnachten verfügbar sein könnte. Eine mögliche Zulassung für diese Altersgruppe könne für den Impfstoff von Biontech noch im November erwartet werden, heißt es in einem Bericht des Ressorts zu den Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag. „Erstmalig verfügbar in Deutschland wird dieser Kinderimpfstoff vorbehaltlich der Zulassung voraussichtlich ab dem 20. Dezember 2021 sein.“ Zuerst berichtete das Nachrichtenportal „ThePioneer“ darüber.