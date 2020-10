„Sputnik V“ : Russland will Impfstoff im Schnellverfahren bei WHO registrieren

Russland will Impfstoff im Schnellverfahren bei WHO registrieren

Russland will seinen Impfstoff schnell weltweit verfügbar machen. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko Jr

Moskau Russland hat für seinen Impfstoff „Sputnik V“ eine beschleunigte Registrierung bei der WHO beantragt. Eine solche Zulassung könne die schnellere weltweite Verfügbarkeit des Impfstoffs ermöglichen, heißt es aus Moskau. Westliche Forscher haben Sicherheitsbedenken.

Russland hat bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine beschleunigte Registrierung seines umstrittenen Corona- Impfstoff s beantragt. Eine solche Zulassung würde eine schnellere weltweite Verfügbarkeit des russischen Impfstoff s "Sputnik V" ermöglichen, erklärte der russische Staatsfonds RDIF, der den Impfstoff finanziert, am Dienstag. Im August hatte Russland den Impfstoff "Sputnik V" zugelassen, ohne die letzte Testphase mit zehntausenden Probanden abzuwarten.

Westliche Wissenschaftler übten damals scharfe Kritik an diesem Vorgehen. Sie zweifeln an der Sicherheit der Impfung. Mitte Oktober wurde bereits der zweite Impfstoff "EpiVacCorona" in Russland zugelassen.