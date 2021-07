Weltweite Impfstrategie : 2022 erste Impfstoffproduktion von Biontech und Pfizer in Afrika

2022 erste Impfstoffproduktion von Biontech und Pfizer in Afrika

In Afrika mangelt es an Impfstoff - während gleichzeitig die Infektionszahlen steigen. Foto: dpa/Brian Inganga

Johannesburg Das Werk einer Firma in Kapstadt soll den Kontinent mit dem Corona-Vakzin versorgen. Dort sind bislang weniger als zwei Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft.

Eine südafrikanische Firma mit Sitz in Kapstadt beginnt im kommenden Jahr mit der Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Wie Pfizer am Mittwoch weiter mitteilte, wird das Vakzin damit erstmals in Afrika hergestellt. Das Biovac Institute werde den Impfstoff zum Vertrieb auf dem Kontinent produzieren, hieß es. Afrika verzeichnet aktuell einen Anstieg der Infektionszahlen und leidet unter Impfstoffmangel.