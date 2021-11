Corona-Bekämpfung : Wie asiatische Länder auf Impfquoten von über 70 Prozent kommen

Junge Kambodschaner stehen in Phnom Penh vor einem Impfzentrum an (Archivfoto von August 2021). Foto: AP/Heng Sinith

Phnom Penh Im asiatisch-pazifischen Raum haben die Impfkampagnen oft nur langsam an Fahrt aufgenommen. Inzwischen aber können einige Länder auf hervorragende Ergebnisse verweisen. Was können wir daraus lernen?

Inzwischen können sich beide Länder der besten Impfquoten weltweit rühmen. Auch andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum sind nach einem zögerlichen Start nun an den USA und vielen europäischen Staaten vorbeigezogen. Egal ob reich oder arm, egal wie groß die Bevölkerung ist, eins haben sie gemeinsam: Sie haben bereits Erfahrungen mit Infektionskrankheiten, wie etwa Sars, und damit auch schlagkräftige Programme zur Impfstoffbeschaffung. So wussten sie, dass sie bei verschiedenen Herstellern bestellen mussten, um das Risiko besser zu verteilen.

Mittlerweile sind 78 Prozent der Kambodschanerinnen und Kambodschaner geimpft. Das Land ruft jetzt zu Auffrischungen auf und prüft Impfungen für Drei- und Vierjährige. Seit April gibt es das Corona-Vakzin für die allgemeine Bevölkerung. Die Nachfrage war hoch, denn zeitgleich stiegen die Fallzahlen in Indien massiv an. Bilder zeigten, wie Leichen auf Scheiterhaufen vor überfüllten indischen Krematorien brannten.

Zu Beginn der Pandemie verhängten viele asiatische Länder strenge Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Das half, das Virus in Schach zu halten. Die niedrigen Fallzahlen aber sorgten dafür, dass manche Menschen den Eindruck bekamen, eine Impfung sei nicht nötig. Als mit der Delta-Variante die Zahl der Infektionen in die Höhe schoss, änderte sich diese Meinung.

Wie Kambodscha und Japan kam auch Malaysia in den ersten drei Monaten seines Impfprogramms nur schleppend voran. In dieser Zeit erhielten weniger als fünf Prozent der 33 Millionen Einwohner die erste Dosis. Das zeigen Zahlen der Plattform „Our World in Data“ der Universität Oxford. Als die Infektionszahlen stiegen, kaufte Malaysia mehr Impfstoff und eröffnete Hunderte Impfzentren, darunter riesige Einrichtungen, die täglich bis zu 10.000 Dosen verabreichen konnten. Inzwischen sind 76 Prozent der Menschen in Malaysia geimpft.