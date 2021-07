Zutritt nur mit Gesundheitspass : In welchen Ländern Geimpfte Privilegien haben

Düsseldorf Um die Impfbereitschaft anzukurbeln, gibt es in einigen Ländern bereits Privilegien für Immunisierte. Der „grüne Pass“ ermöglicht es ihnen, am öffentlichen Leben teilzuhaben.

Schon im vergangenen Jahr wurde in Deutschland über Impf-Privilegien diskutiert. Auch jetzt ist die Debatte wieder aktuell. Denn: Privilegien führen zu einer höheren Impfbereitschaft, in vielen anderen Ländern gibt es sie schon. Mit dem sogenannten „grünen Pass“, der derzeit europaweit zu Protesten führt, ist es Geimpften, Genesenen und Getesteten möglich, uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilzuhaben.

In Italien soll am 6. August ein Dekret in Kraft treten, dass das Leben für Geimpfte einfacher machen wird. Nur wer den Gesundheitspass vorzeigt, darf in die Innenbereiche von Cafés und Restaurants, in Museen, Theater und Kinos, zu Sport- und Kulturveranstaltungen, in Schwimmbädern und Fitnessstudios. Der Pass ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren vorgeschrieben, denn sie können sich in Italien schon uneingeschränkt impfen lassen. Das Dekret soll trotz massiver Proteste erweitert werden, sodass auch beim Zutritt in Züge, Flugzeuge und auf Fähren erst der Pass vorgezeigt werden muss.