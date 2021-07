Corona weltweit : In diesen Ländern gibt es eine Impfpflicht

Düsseldorf Die Zahl der Impfungen sinkt in Deutschland. Immer wieder wird diskutiert, wie Skeptiker überzeugt werden können. In einigen anderen Ländern wird das Problem mit einer Impfpflicht gelöst. Ein Überblick.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

In Italien müssen sich seit dem 25. Mai Ärzte und anderes medizinisches Personal gegen Corona impfen lassen. Wer sich weigert, darf nicht mehr mit Patienten arbeiten und wird ohne Gehalt suspendiert. Die italienische Regierung erwägt außerdem, eine Impfpflicht für Lehrer und anderes Personal an Schulen einzuführen. Noch in dieser Woche könnte dazu ein Dekret erlassen werden.

Vergangene Woche kündigte Griechenland eine partielle Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte an. Sie gilt ab Mitte August für Mitarbeiter in Altenheimen und ab dem 1. Sep­tember für den Gesundheitsbereich.

In Großbritannien gab die Regierung am 16. Juni eine Impfpflicht für Mitarbeiter von Pflegeheimen bekannt. Ab Oktober müssen sie zwei Impfungen gegen das Virus vorweisen. Wer sich weigert, soll eine alternative Arbeitsstelle vom Arbeitgeber angeboten bekommen. Die Maßnahme wurde aber noch nicht vom Parlament bestätigt.

Weil sich in Russland mehr als die Hälfte der Menschen nicht impfen lassen möchte, ordnete der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjaninaber am 16. Juni eine Art Impfpflicht für den Dienstleistungssektor an. Bis zum 15. August sollen 60 Prozent der Mitarbeiter geimpft sein. Auch in St. Petersburg und in anderen Gegenden sind diese Maßnahmen geplant.