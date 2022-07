Streit um die vierte Impfung : Impfen oder noch abwarten?

Düsseldorf Die Krankenhausgesellschaft kritisiert, dass sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach über den Rat der Impfkommission hinwegsetzt. Er empfiehlt, dass sich unter 60-Jährige jetzt ein viertes Mal impfen lassen. Wann kommen die neuen Impfstoffe?

Die Corona-Sommerwelle rollt über Deutschland hinweg. Die jüngste Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass sich nun auch Menschen unter 60 Jahren ein viertes Mal impfen lassen sollen, stößt bei Ärzten und Klinken auf Empörung: „Es ist nicht sinnvoll, dass sich jetzt alle berufen fühlen, sich zur Frage über die vierte oder fünfte Impfung zu Wort zu melden“, sagte Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), unserer Redaktion. „Wir verlassen uns auf die wissenschaftliche Expertise der Ständigen Impfkommission (Stiko), und die empfiehlt die vierte Impfung für ältere Patienten. Das sollte auch die Politik respektieren.“ Unterschiedliche Aussagen führten nicht zu höherer Impfbereitschaft, so Gaß. „Im Gegenteil, die Menschen sind zunehmend verwirrt über die vielstimmigen und fast täglich wechselnden Empfehlungen.“ Wichtiger als eine vierte Impfung sei, dass mehr Menschen eine dritte Dosis erhielten. Aktuell sind 65 Prozent der Bürger in NRW dreifach geimpft und elf Prozent vierfach.

Spenden Deutschland hat keine Dose gespendet. Die internationale Impfstoffallianz Gavi nimmt mangels Bedarf schon länger keinen Impfstoff mehr an.

Verfallen In Deutschland sind seit Dezember 3,9 Millionen Dosen von Moderna verfallen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Sie wurden vernichtet.

Wie halten es die Ärzte in NRW? Sie sind irritiert von Lauterbachs Vorstoß: „Grundsätzlich orientieren sich die Niedergelassenen im Rahmen des Impfgeschehens an den jeweils aktuellen Empfehlungen der Stiko. Gleichzeitig können die Haus- und Fachärzte mit Blick auf den individuellen Gesundheitszustand des Patienten und nach eigenem Ermessen entscheiden“, erklärte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). „Interessierte, die eine zweite Booster-Impfung erhalten möchten, aber formal nicht zu den von der Stiko primär empfohlenen Gruppen gehören, sollten daher prinzipiell mit ihrem Arzt sprechen.“ Die Ärzte sind verärgert: „Ein abgestimmtes Zusammenarbeiten von Stiko und Bundesgesundheitsministerium ist ein ganz entscheidender Faktor für das Gelingen der Impfkampagne. Dass es nun erneut zu einer Gemengelage mit sich widersprechenden Aussagen kommt, ist – nicht zuletzt mit Blick auf den Herbst – kontraproduktiv und erhöht unnötig den Druck auf die Praxen“, so die KV.