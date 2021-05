NRW kippt die Priorisierung : Der schnellste Weg zum Impftermin

Blick in das Impfzentrum in der Merkur Spiel-Arena. (Archivfoto) Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf Zum 7. Juni fällt auch in NRW die Priorisierung. Doch der Impfstoff bleibt knapp, der Ansturm groß. Die weiteren Berufsgruppen der Gruppe 3 haben nichts mehr von ihrer Einstufung. Erstmals werden auch Privatärzte einbezogen.

In Nordrhein-Westfalen fällt zum 7. Juni die Priorisierung bei der Corona-Impfung, dann sollen auch Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Der Apothekerverband Nordrhein warnt: „Für die Aufhebung der Priorisierung ist es noch etwas früh. Noch gibt es viele Menschen aus der Priorisierungsgruppe 3, die keine Erstimpfung erhalten haben“, sagt Verbands-Chef Thomas Preis. „Eine Aufhebung der Priorisierung bedeutet auch nicht, dass es mehr Impftermine gibt. Denn in den nächsten Wochen ist der Impfstoff noch knapp.“ Falls ab Juni die Impfung der Kinder ab 12 Jahren hinzukommen sollte, erhöhe sich die Nachfrage weiter, so Thomas Preis. Bislang haben 39,1 Prozent der NRW-Bürger eine Erstimpfung erhalten, nur 10,3 Prozent haben bereits den vollständigen Schutz. Damit stellen sich viele Fragen.