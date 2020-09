Wegen großer Unsicherheiten : Ethikrat rät von Corona-Immunitätsausweis ab

Berlin Der Deutsche Ethikrat sieht noch große Unsicherheiten über die Immunität nach einer Covid-19-Infektion. Deswegen mache es keinen Sinn, einen Corona-Immunitätsausweis einzuführen.

Das Expertengremium begründete sein Votum in einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Stellungnahmen mit den derzeit noch bestehenden Unsicherheiten über die Immunität nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus. Die Empfehlung des Ethikrats fiel einstimmig.