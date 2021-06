Corona im Sommer : Warum die Inzidenzwerte weiterhin wichtig bleiben

Trotz sinkender Infektionszahlen und steigende Impfquote halten Experten an den Inzidenzen zur Bewertung der Corona-Lage fest. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich weiter, die Zahlen der Geimpften steigen kontinuierlich an. Trotzdem halten Fachleute weiter an den Inzidenzen als Richtschnur fest - aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mit der ansteckenderen Delta-Variante kommt ein neuer Unsicherheitsfaktor hinzu.