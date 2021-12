Ermittlungen auch gegen Kunden : Hunderte Impfpässe gefälscht – Mann aus Nürnberg in Untersuchungshaft

Nürnberg Mindestens 34 Kunden des 31-jährigen Tatverdächtigen sollen versucht haben, mit den gefälschten Nachweisen digitale Impfzertifikate in Apotheken zu bekommen. Nun wurde der Nürnberger festgenommen.

400 gefälschte Impfausweise und Tausende Chargenaufkleber für Corona-Impfstoffe hat die Polizei bei einem Mann in Nürnberg gefunden. Mindestens 34 Kunden des 31-Jährigen sollen in Apotheken der Region versucht haben, mit gefälschten Pässen ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mitteilte. Der Mann sitzt nun wegen des Verdachts auf „gewerbsmäßige Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen“ in Untersuchungshaft.