Schäferhund „Buddy“ eingeschläfert : Erster Hund mit bestätigter Coronavirus-Infektion in den USA ist tot

Erster Hund mit bestätigter Coronavirus-Infektion in den USA ist tot

Washington Trauer um Buddy: Der erste Hund, bei dem in den USA eine Coronavirus-Infektion bestätigt wurde, ist tot. Die Besitzer des sieben Jahre alten Deutschen Schäferhundes haben das schwer kranke Tier Mitte Juli einschläfern lassen.

„Ohne jeden Zweifel dachte ich, dass er positiv (auf das Coronavirus) ist“, sagte der im Bundesstaat New York lebende Mahoney zum Magazin „National Geographic“. Einen Test zu bekommen war aber schwierig: Nicht nur waren viele Tierarzt-Praxen wegen der Pandemie geschlossen. Viele Tierärzte waren auch skeptisch, dass Tiere sich mit dem Virus SARS-CoV-2 infizieren können. Außerdem gab es in den USA lange Zeit einen Mangel an Corona-Tests - sie wurden deswegen für Menschen reserviert.