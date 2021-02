Studie in Großbritannien : Junge Menschen lassen sich absichtlich mit dem Coronavirus infizieren

London Sich absichtlich mit Corona anstecken im Dienste der Wissenschaft? In Großbritannien lassen sich 90 Freiwillige in einer sogenannten „Human-Challenge“-Studie infizieren. Einer von ihnen ist der 18-jährige Alastair Fraser-Urquhart.

Für ein besseres Verständnis des Coronavirus will Großbritannien absichtlich Probanden mit dem Erreger infizieren. Es handele sich laut dem britischen Wirtschaftsministerium um die weltweit erste „Human Challenge“-Studie zu Sars-CoV-2. Bis zu 90 Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren würden in einer „sicheren und kontrollierten Umgebung“ dem Virus ausgesetzt.

Einer davon ist Alastair Fraser-Urquhart (18), der sich „sofort“ angemeldet hat. Im Royal Free Hospital in London wird er durch ein Nasenspray oder eine Pipette mit dem Virus infiziert und befindet sich dann etwa 17 Tage lang in Bio-Sicherheit, um sicherzustellen, dass er andere nicht infiziert. Gesucht wurden für die Studie ausschließlich gesunde, junge und ungeimpfte Menschen.

"Human-Challenge-Studien können die Entwicklung von Impfstoffen und besseren Impfstoffen beschleunigen", sagte Fraser-Urquhart der Zeitung „ The Guardian “. „Wenn wir sie früher in der Pandemie begonnen hätten, hätten wir möglicherweise bis Weihnachten Impfstoffe verteilen können.“

Bei dem Projekt wolle man unter anderem herausfinden, wie das Immunsystem auf das Virus reagiert und wie Infizierte Viruspartikel in die Umgebung abgeben, hieß es. Die Studie werde auch eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen spielen. In Folgestudien könnten Probanden mit einem neuen Wirkstoff geimpft und dann dem Virus ausgesetzt werden, so das Ministerium. Dieses Vorgehen bei der Erprobung von Impfstoffen hat den Vorteil, dass die Wirksamkeit vergleichsweise effizient getestet werden kann. Das übliche Verfahren sieht hingegen vor, Zehntausende zu impfen und dann zu schauen, ob sich weniger Menschen auf natürliche Weise infizieren als in einer ungeimpften Kontrollgruppe.

Sorgen gehören dazu

5000 Euro Aufwandsentschädigung

Obwohl die Teilnehmer für die Studie nicht bezahlt werden, erhalten sie eine Entschädigung in Höhe von rund 5000 Euro. Fraser-Urquhart will das Geld an die People's Vaccine Alliance spenden, die sich weltweit für einen gerechteren Zugang zu Impfstoffen einsetzt. "Ich brauche das Geld zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben nicht unbedingt und ich will es auch nicht wirklich", sagte er.