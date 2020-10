Sieben-Tage-Inzidenz : Diese NRW-Städte sind derzeit am stärksten von Corona betroffen

Foto: dpa/Arne Dedert Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen stark. Mehrere der sogenannten Hotspots liegen in Nordrhein-Westfalen. Ein Überblick, welche Städte in NRW derzeit besonders betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nordrhein-Westfalen hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer. In drei NRW-Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) derzeit über 50 (Stand: 9. Oktober 2020). Bei Werten ab 50 müssen die Behörden in NRW zwingend weitergehende Regeln für das öffentliche Leben erlassen. Zudem gelten Einschränkungen für Reisen Kostenpflichtiger Inhalt in die meisten Bundesländer.

Hamm In Hamm liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 74,5 (Vortag: 78). Das ist der höchste Wert in NRW. Bereits seit Ende September gelten in der Stadt verschärfte Corona-Regeln, unter anderem müssen Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen im Unterricht wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Als Auslöser für den Corona-Ausbruch in Hamm gilt eine Großhochzeit, die nach Erkenntnissen der Behörden mehr als 200 Infektionen nach sich gezogen hat.

In Hamm liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 74,5 (Vortag: 78). Das ist der höchste Wert in NRW. Bereits seit Ende September gelten in der Stadt verschärfte Corona-Regeln, unter anderem müssen Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen im Unterricht wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Als Auslöser für den Corona-Ausbruch in Hamm gilt eine Großhochzeit, die nach Erkenntnissen der Behörden mehr als 200 Infektionen nach sich gezogen hat. Remscheid Die Stadt im Bergischen Land weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von derzeit 50,3 auf - zwischenzeitlich war er auf deutlich über 70 angestiegen. Nach Angaben der Stadt hatten zunächst Rückkehrer aus Risikogebieten für einen Anstieg der Infektionszahlen gesorgt. Inzwischen sei ihr Anteil an den Neuinfektionen aber gering. Auch in Remscheid gelten verschärfte Corona-Regeln, einen Überblick finden Sie hier.

Die Stadt im Bergischen Land weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von derzeit 50,3 auf - zwischenzeitlich war er auf deutlich über 70 angestiegen. Nach Angaben der Stadt hatten zunächst Rückkehrer aus Risikogebieten für einen Anstieg der Infektionszahlen gesorgt. Inzwischen sei ihr Anteil an den Neuinfektionen aber gering. Auch in Remscheid gelten verschärfte Corona-Regeln, einen Überblick finden Sie hier. Herne Es gab einen massiven Anstieg: Die Ruhrgebietsstadt kommt nun auf einen Wert von 56,2 (plus 22,4 im Vergleich zum Vortag) und gilt damit jetzt als Corona-Risikogebiet.

Interaktive Karte: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland Adresse konnte nicht gefunden werden. Neue Fälle 🛈 Die Zahl der neu erfassten Meldungen über Covid-19-Infizierungen in den vergangenen sieben Tagen. Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner muss der Kreis/die Stadt neue Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen. Aktive Fälle 🛈 Die Zahl aller Infektionen ohne bereits als genesen oder verstorben gezählte Infizierte. Die Zahl ist als Näherungswert ist verstehen. Fälle 🛈 Die Zahl aller positiven Tests seit Ausbruch der Pandemie im Kreis/in der Stadt. Experten erwarten eine hohe Dunkelziffer, da die Infektion in vielen Fällen ohne größere Sympothome verläuft und die Zahl der bislang Getesteten begrenzt ist. Todesfälle 🛈 Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19. Der Verstorbene muss nicht unmittelbar an der Virus-Infektion gestorben sein, alle infizierten Toten werden als Corona-Tote gezählt. Umgekehrt werden andere Todesfälle nicht auf mögliche Covid-Infizierungen untersucht. Genesungen 🛈 Die Zahl der Infizierten, die nach Schätzungen des RKI wieder gesundet sind. Der Wert basiert auf der vergangenen Zeit seit der gemeldeten Infektion. Wer dem RKI nach maximal 28 Tagen nicht als verstorben gemeldet wird, gilt als genesen. ☓ ☓

















☓ 🛈 Bestätigte Infizierungen

Hagen, Wuppertal und Unna lagen in den offiziellen Zahlen vom 9. Oktober knapp unter dem wichtigen Warnwert. Insgesamt liegen damit von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW nun 12 über der Vorwarnstufe von 35, davon drei über der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Infektionszahlen der städtischen Gesundheitsämter können wegen zeitlicher Verzögerungen jedoch von den offiziellen Erhebungen abweichen und höher ausfallen. So wie in diesen Städten:

Hagen In Hagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Stadt am 8.10. bereits bei 56. Auch dort gelten verschärfte Corona-Regeln.

Wuppertal Auch Wuppertal hat laut Stadt die 50er-Marke überschritten. Seit Ende September seien die Zahlen in Wuppertal gestiegen. Als ein zentrales Ereignis werde dabei eine Garagenparty von Studenten gesehen, bei der mehr als 50 Personen gefeiert hätten.

Aachen Der Krisenstab der Stadt Aachen gab am Donnerstag bekannt, dass die Stadt die 50er-Marke knapp überschritten habe. Für die gesamte Städteregion Aachen einschließlich umliegender Städte wie Eschweiler, Monschau, Stolberg und Würselen beträgt die Sieben-Tage-Kennzahl nach Angaben des Krisenstabs 38,1.

Folgende NRW-Städte liegen knapp unter Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage:

Solingen (47,7, Stand 8.10. )

Gelsenkirchen (45,7, Stand 8.10.)

Köln (49,8, plus 4,4 im Vergleich zum Vortag)

Essen (48,4, plus 5,0 zum Vortag)

Duisburg (42,1, Stand 8.10.)

(jco/top//dpa)