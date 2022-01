Corona-Hotspot Madrid : Fiesta mit Vollgas

Eine Menschenmenge begrüßt an der Puerta del Sol in Madrid das neue Jahr – hier tragen viele keine Maske. Foto: dpa/Manu Fernandez

Madrid In der spanischen Hauptstadt Madrid liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 1400. Von Corona-Restriktionen will die Regionalregierung weiter nichts wissen. Doch nicht alle sehen das so entspannt.