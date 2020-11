Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in den Niederlanden : „Wir sind über die Spitze der zweiten Welle hinweg“

Eine Frau und ein Mann sitzen an einer Gracht in Amsterdam (Symbolfoto). Foto: dpa/Robin Van Lonkhuijsen

Amsterdam Die Ansteckungskurve wird flacher, die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten sinkt: Nach wochenlanger Angst beginnt sich die Lage in den Niederlanden zu entspannen. Nun kommt es darauf an, die folgenden Schritte richtig zu dosieren.

Hubert Bruls trat auf die Bremse. „Es wird jedenfalls nicht das Weihnachten und Silvester, wie wir es aus dem letzten Jahr kennen“, machte der Bürgermeister von Nijmegen unmissverständlich klar. Soeben war am Montag die wöchentliche Sitzung der sogenannten Sicherheitsregionen zu Ende gegangen – ein Organ, das seit dem Pandemie-Ausbruch in den Niederlanden erhebliche Bedeutung genießt, und das von Bruls geleitet wird.

Auch der Justiz- und Sicherheitsminister Ferd Grapperhaus mahnte bei dem Treffen in Utrecht zur Vorsicht: „Es ist noch unsicher, mit wie vielen Personen wir Weihnachten feiern oder Essen gehen können“, sagte er. „Vor diesem Virus müssen wir sehr auf der Hut bleiben.“

Mit solchen Unwägbarkeiten kann man durchaus leben in den Niederlanden – vor allem, wenn man bedenkt, wie die Lage vor einem Monat war. Solange ist es her, dass die Regierung in Den Haag als eine der ersten in Europa wieder in einen „Teil-Lockdown“ schaltete, die Gastronomie schloss, den Breitensport auf Eis legte und die Zahl sozialer Kontakte stark beschränkte. Man befürchtete, dass Mitte November drei Viertel der Krankenhaus-Kapazitäten für Covid-Patienten benötigt würden.

Inzwischen ist die Trendwende sichtbar: Die tägliche Zahl positiver Tests, die Ende Oktober trotz des neuen Lockdowns auf mehr als 10.000 stiegen und damals die Zahlen in Deutschland übertrafen, lagen zu Wochenbeginn deutlich unter 5000. Im Wochendurchschnitt stehen 43.624 Neuinfektionen 64.036 von Anfang November gegenüber – ein Drittel weniger. Auch die Zahlen der Krankenhaus-Aufnahmen und Covid-Patienten auf Intensivstationen sinken in den Niederlanden.

Kein Wunder, dass Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Mittwoch verkündete: „Wir sind über die Spitze der zweiten Welle hinweg. Wir sind zusammen durch die Kurve gekommen und haben den Sinkflug begonnen.“ Dass zur Euphorie noch kein Anlass besteht, wurde indes wenige Stunden später deutlich: Die positiven Tests, die das Institut für Volksgesundheit jeden Nachmittag meldet, lagen mit einem Mal wieder bei mehr als 5400.

Alles in allem aber scheint es, als haben die Niederlande bei der gefürchteten zweiten Welle gerade rechtzeitig die Kurve bekommen. Ähnlich wie das noch schwerer getroffene Belgien ist man Deutschland beim Pandemie-Verlauf zeitlich ein wenig voraus. Die strengen Maßnahmen vom Oktober zahlen sich nun aus. Die zwischenzeitlich hohe Nervosität lässt sich daran erkennen, dass die Regierung vor einer Woche noch einmal nachbesserte und auch Schwimmbäder, Museen, Theater, Kinos, Bordelle, Zoos und Freizeitparks dichtmachte. Selbst eine erneute Schließung der Schulen stand zur Debatte, nachdem man wochenlang trotz steigender Infektionszahlen vor einem harten Eingreifen zurückgeschreckt war.

Dass Minister De Jonge mit seiner Einschätzung grundsätzlich richtig liegt, zeigt sich auch in einer Wasserstandsmeldung der kommunalen Gesundheitsdienste (GGD). Dort ist man inzwischen wieder in der Lage eine vollständige „Quellen- und Kontakt-Untersuchung“ bei positiven Corona-Tests durchzuführen. Mitte September war das in 10 der 25 regionalen Abteilungen nicht mehr möglich, sodass Infizierte selbst ihre Kontaktpersonen anrufen sollten.

Selbst in Amsterdam, dem Epizentrum der zweiten Welle, sind die Untersuchungen nun wieder uneingeschränkt möglich. „Wir haben deutlich mehr Kapazitäten“, sagte eine Mitarbeiterin des GGD unserer Redaktion. „Die Zahl positiver Tests nimmt ab. Wir sind vorsichtig optimistisch.“ Das liegt aber womöglich auch daran, dass in den vergangenen zwei Wochen weniger Tests angefragt wurden. „Die Ursache könnte sein, dass jetzt kommerzielle Schnelltests erhältlich sind.“

Man fühlt sich dieser Tage an ein weithin bekanntes niederländisches Lied erinnert: „We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.“ „Wir haben es fast geschafft, aber noch nicht ganz“, lässt sich das übersetzen. Denn was wird passieren, wenn man die Maßnahmen lockert? Anfang nächster Woche wird sich Premierminister Mark Rutte wieder an die Bevölkerung wenden und die kommenden Schritte bekannt geben.