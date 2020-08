Coronavirus : Niederlande planen Zwangsquarantäne

Mundschutz-Masken werden in der Stadt an Passanten verteilt. Foto: dpa/Mike Corder

Die niederländische Regierung will eine Zwangsquarantäne für alle anordnen, die Kontakt mit dem Coronavirus hatten. Das berichtet der Sender NOS unter Berufung auf einen Brief ans Parlament. Die Niederlande verzeichneten in der vergangenen Woche einen Anstieg der Neuinfektionen um 55 Prozent im Vergleich zur Vorwoche auf 4036 Fälle.