Angst vor Corona-Mutationen : Niederlande wollen Lockdown verschärfen

Den Haag Die Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden sinkt zwar, trotzdem will die Regierung demnächst den Lockdown verschärfen. Grund dafür ist ein Anstieg des Anteils der Personen, die mit der neuen, ansteckenderen Variante des Virus infiziert sind.

Die Regierung der Niederlande hat sich am Dienstag für eine „baldigste“ Verschärfung des dortigen Lockdowns ausgesprochen. Gesundheitsminister Hugo de Jonge schrieb dem Parlament, die Regierung werde am Mittwochnachmittag zusätzliche Maßnahmen bekannt geben. Ansteckendere neue Varianten des Coronavirus bereiteten dem Land Sorgen.

In den Niederlanden gilt seit Dezember ein Lockdown. Das langsame Absinken der Zahl der Neuinfektionen und die Bedrohung durch neue Varianten haben die seit ihrem Rücktritt in der vergangenen Woche kommissarisch amtierende Regierung veranlasst, eine Verschärfung zu erwägen, die mutmaßlich die erste Ausgangssperre in dem Land seit Beginn der Pandemie beinhalten würde.