„Harter Lockdown“ : Kanzleramtsminister Braun dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerungen im Januar

Berlin Kanzleramtsminister Helge Braun hat nach der Entscheidung über den „harten Lockdown“ ab Mittwoch vor der Erwartung schneller Lockerungen ab Januar gewarnt. Zudem appellierte er, Weihnachten bei Möglichkeit mit Online-Gottesdiensten zu feiern.

Er habe zwar die „große Hoffnung“, dass die Infektionszahlen durch die neuen Maßnahmen sinken, sagte Braun am Montag den Sendern n-tv und RTL. „Eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich“, fügte er aber an. Januar und Februar seien für Atemwegserkrankungen „schwierige Monate“.

Braun hat an die Religionsgemeinschaften appelliert, Weihnachten bei Möglichkeit mit Online-Gottesdiensten zu feiern. Angesichts der Corona-Pandemie müsse man „leider eben auch auf Möglichkeiten zur Kontaktreduzierung bei Gottesdiensten zurückgreifen“, sagte Braun im rbb Inforadio am Montag nach Angaben des Senders. Er verwies dazu auf Beratungen im Innenministerium mit Vertretern der Religionsgemeinschaften. „Man muss das gut vorbereiten und wirklich nur das tun, was verantwortbar ist“, betonte der CDU-Politiker. Allerdings sei die Religionsfreiheit ein sehr tiefgreifend geschütztes Grundrecht und Weihnachten im christlichen Sinne nicht irgendein Fest.

