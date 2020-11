Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Deutschland : Die 20.000-Marke ist erreicht – und jetzt?

Corona-Teströhrchen (Symbolfoto). Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Analyse Düsseldorf Die Zahl der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht – und erstmals die Marke von 20.000 Fällen binnen 24 Stunden überschritten. Bei Rekordzahlen empfiehlt sich in der Regel, sie kühl zu betrachten. Das fällt bei diesen Werten nicht mehr so leicht.