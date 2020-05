Warnung vor „weitreichenden Konsequenzen“ : Berater der Bundesregierung kritisieren Hilfsprogramm für die Wirtschaft

Berlin Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sieht Nachbesserungsbedarf beim Corona-Hilfsprogramm der Bundesregierung für die Wirtschaft. Die Wissenschaftler warnen vor einer Erhöhung des Arbeitslosengelds und vor einem Schuldenüberhang der Unternehmen.

Besonders die Anhebung des Arbeitslosengelds und die volle Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge verlangsamten notwendige Veränderungen nach der Krise und führten zu "erheblichen Mitnahmeeffekten", kritisierte das Gremium in einem am Dienstag vorgestellten Positionspapier.

„Die Pandemie macht uns alle ärmer, sodass es in Zukunft weniger zu verteilen gibt“, heißt es in dem Papier weiter. Die Wissenschaftler warnten davor, „dass am Ende der Krise viele Unternehmen an einem Schuldenüberhang leiden, der ihre weitere Entwicklung belastet oder sie in die Insolvenz treibt“. Um das zu vermeiden, sei ein Programm zur Entschuldung nötig – etwa „durch Umwandlung von Liquiditätskrediten in Zuschüsse“.