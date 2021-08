Für weltweite Corona-Impfungen : Hilfsorganisationen fordern Sondersteuer für Superreiche

Personen tragen Mund-Nasen-Schutz und warten in einem Impfzentrum in Dhaka darauf, eine Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Moderna zu erhalten. Foto: dpa/Sazzad Hossain

Berlin Das Geld liegt in der Hand weniger Menschen - und die sind während der Pandemie noch reicher geworden. Organisationen wie Oxfam fordern nun, dass mit einer Abgabe von 99 Prozent der Gewinne der Kampf gegen die Pandemie finanziert wird.

Selbst nach einer solchen Abgabe wären die rund 2700 Milliardäre in der Welt noch reicher als vor der Pandemie, erklärte Oxfam am Donnerstag in Berlin. Die Hilfsorganisation stellte die Berechnungen gemeinsam mit dem Bündnis Fight Inequality, dem Institute for Policy Studies und der Initiative Patriotic Millionaires auf.