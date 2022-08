Corona-Ausfälle befürchtet : Lauterbach warnt vor „schwierigen Zeiten“ im Herbst

Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Bundespressekonferenz in Berlin (Archiv). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt davor, die Corona-Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. In Schulen sollen bislang auch Luftfilter bei der Pandemiebekämpfung helfen. Ein Vertreter des Umweltbundesamtes rät nun aber wegen der Energiekrise dazu, deren Einsatz zu reduzieren.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Deutschen wegen steigender Fallzahlen auf einen schwierigen Corona-Herbst eingestimmt. Mit der Omikron-Subvariante BA.5 werde man zumindest am Anfang des Herbstes einen Anstieg der Fallzahlen erleben, sagte der SPD-Politiker der „Welt am Sonntag“. „Es wird dann zu Ausfällen in den Betrieben und der kritischen Infrastruktur kommen, etwa in Krankenhäusern. Es stehen uns also schwierige Zeiten bevor.“ Dies sei besonders dann der Fall, wenn der Aufenthalt in Innenräumen wegen der kalten Temperaturen zur Regel werde.