Coronavirus : Hausärzte fordern deutschlandweite Test-Strategie

"Wir werden in NRW festhalten, dass es verpflichtende Tests gibt", kündigt Gesundheitsminister Laumann an. So müssten etwa Personen, die in ein Altenheim oder in ein Krankenhaus kommen, auf das Coronavirus getestet werden. "Außerdem werden Betriebe, die mehr als 100 Personen beschäftigen, in Zukunft verpflichtet sein, zweimal pro Woche ihre komplette Belegschaft zu testen", so Laumann.