„Bahnfahren muss sicherer werden“ : Habeck und Lauterbach wollen 3G-Regel in Zügen

Berlin Wegen der zugespitzten Corona-Lage fordern Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nun die Anwendung der 3G-Regel im Zugverkehr. Reisende müssten dann geimpft, genesen oder getestet sein.

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich dafür aus. „3G sollte auch in Zügen gelten. In dieser Corona-­Situation ist es unverantwortlich, dass Menschen ungeimpft und ­ungetestet in vollen Zügen im Fernverkehr stundenlang eng neben anderen Passagieren sitzen“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“.