Corona-Ausbrüche in Altenheimen : Großbritannien will routinemäßig Pflegekräfte testen

Eine Pflegerin schiebt eine Bewohnerin eines Pflegeheims in einem Rollstuhl über den Flur. Symbolbild. Foto: dpa/Tom Weller

London Die britische Regierung hat Coronavirus-Tests für Tausende Bewohner von Pflege- und Altenheimen sowie für Mitarbeiter angekündigt. Zuvor war Kritik an mangelnden Untersuchungen laut geworden.

Routinemäßig sollten Pflegekräfte überprüft werden, ebenso alle Bewohner mit Symptomen der Erkrankung Covid-19, kündigten britische Beamte am Mittwoch an. Derzeit werden nur die ersten fünf Bewohner mit Symptomen in einem Senioren- oder Pflegezentrum getestet, um festzustellen, ob es einen Ausbruch gibt.

Am Dienstag hatten offizielle Daten den Tod von 15 Prozent mehr Menschen mit Covid-19 aufgezeigt, als in der täglichen Zählung der Regierung berücksichtigt werden. Hunderte der Opfer starben demnach in Pflegeeinrichtungen. Wohltätigkeitsverbände werfen der britischen Regierung vor, ältere Menschen so zu behandeln, als würden sie keine Rolle spielen. Und Sozialfürsorge-Anbieter haben gesagt, das neue Coronavirus habe in den Pflegeeinrichtungen im Land für „Verzweiflung“ gesorgt.

Die britische Regierung hat sich bis Monatsende das Ziel gesetzt, 100 000 Virustests am Tag vorzunehmen. Das wären mehr als fünfmal so viel wie jetzt am Tag geschafft werden.

(anst/dpa)