Coronavirus : Griechenland verhängt rigorose Ausgangssperre ab diesem Wochenende

Athen Während in anderen europäischen Ländern verhältnismäßig milde Lockdowns gelten, macht Griechenland ernst: Um das Haus zu verlassen, brauchen Menschen dort für die nächsten drei Wochen eine Genehmigung.

In Griechenland gelten ab diesem Wochenende im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch tagsüber rigorose Ausgangsbeschränkungen. Die Bürger dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie dies über ihr Handy beantragt und per SMS eine Genehmigung erhalten haben, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag ankündigte. Die Maßnahme gilt drei Wochen lang. Eine nächtliche Ausgangssperre war bereits zuvor für das ganze Land verhängt worden.