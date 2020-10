Corona-Newsblog : Merkel fordert "nationale Kraftanstrengung" im November

Unser Kollege Philipp Holstein hat Reaktionen aus der Kulturszene auf die Beschlüsse eingesammelt:



Bernhard Lewkowicz, Konzertveranstalter (Concertteam NRW): „Es ist alles katastrophal. Aber man kann es nicht ändern. Das Blöde ist nur, dass es keine Perspektive gibt. Veranstaltungen für den Sommer 2021 plane ich bereits zweigleisig auch für den Sommer 2022. Es ist ein Fass ohne Boden. Zudem gibt es ja keine verifizierten Zahlen, ob Veranstaltungen mit Sicherheitskonzept tatsächlich Ansteckungsherde sind. Was jetzt passiert, ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin eher ein Freund temporärer Lösungen: Lass uns zwei Wochen alles komplett zumachen. Aber dann soll es auch gut sein. Das Hin- und Hergehampel ist unproduktiv. Uns sind im Moment die Hände gebunden. Und eine richtige finanzielle Unterstützung gibt es auch noch nicht."



Jochen Molck, Kulturzentrum Zakk: „Ich halte die Maßnahmen für sinnvoll. Wenn es sein muss, muss es eben sein. Man muss nun versuchen, langfristig zu denken und bestimmte Lösungen zu ermöglichen. Konzepte könnten vielleicht nach stärkerer Prüfung genehmigt werden: Was ist draußen möglich? Was im Stream? Man könnte mit gesundem Menschenverstand Räume austesten. Für die Kultur ist es wichtig, dass sie sichtbar ist. Es ist derzeit kein einfaches Geschäft, und bei mir im Laden ist der Frust groß, weil vieles nicht eingehalten werden kann, was geplant wurde. Untergangsgeschrei hilft aber nicht weiter.“