Corona-Gipfel in Berlin : Öffnungen schon ab Inzidenz 100

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), zu Beginn der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten. Foto: dpa/Guido Bergmann

BERLIN Aus den Bund-Länder-Gesprächen über weitere Öffnungsschritte dringen am Abend erste Details nach außen. Bei der Lockerung der Maßnahmen zeigen sich die Länderchefs großzügiger als bei der vorherigen Runde.

Von Jan Drebes, Birgit Marschall und Kerstin Münstermann

Bund und Länder haben am Mittwoch einen neuen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie eingeschlagen. Zu Beginn der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wurde deutlich, dass künftig Lockerungen etwa im Einzelhandel möglich werden sollen, wenn in der Region die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Dem entsprechenden Entwurf von Mittwochmorgen zufolge soll der Lockdown zwar grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden, bereits ab kommender Woche soll es aber Lockerungen geben. So sollen ab dann wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein – beschränkt auf fünf Teilnehmer, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Noch weitreichendere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen soll es befristet für die Osterfeiertage geben.

Maßgeblich an dem Entwurf ist, dass der bei der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz vereinbarte Zielwert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche nicht mehr als strikte Grenzmarke für Öffnungsschritte gelten soll. So hatte es noch in einem früheren Entwurf gestanden. Nach dem aktualisierten Papier, das das Kanzleramt ohne vollständige Abstimmung mit den Ländern verschickt hatte, könnte es künftig eingeschränkte Öffnungen schon in Regionen geben, in denen lediglich die 100er-Marke unterschritten wird.

Info Die aktuelle Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen Corona-Fälle ⇥535.731 Neuinfektionen ⇥1872 Sieben-Tage-Inzidenz ⇥63,8,

ein Rückgang zum Vortag um 0,5 Akut Infizierte ⇥25.500 Verstorbene⇥13.194

Neben Terminshopping-Angeboten könnten dann Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten „für Besucher mit vorheriger Terminbuchung“ geöffnet werden. Ebenso könnte dort „Individualsport allein oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich“ erlaubt werden, heißt es im Papier. Auch der nächste Öffnungsschritt – von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos sowie kontaktfreiem Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich – könnte dem neuen Entwurf zufolge schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 erfolgen.

Liegt die Inzidenz zwei Wochen nach dem vorherigen Öffnungsschritt unter 35, soll es dafür keine Beschränkungen geben. Bei einer Inzidenz bis 100 sollen dagegen tagesaktuelle negative Corona-­Tests zwingende Bedingung für die jeweiligen Gäste und Teilnehmer sein. Zudem sieht die aktualisierte Fassung nun einen fünften Öffnungsschritt vor: Wenn weitere zwei Wochen nach den vorhergehenden Lockerungen die Inzidenz stabil unter 35 bleibt, sollen Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern im Außenbereich erlaubt werden, ebenso Kontaktsport in Innenräumen. In Regionen mit einer stabilen Inzidenz bis 100 soll dann auch der Einzelhandel über Terminshopping-Angebote hinaus geöffnet werden dürfen, mit einer Beschränkung der Kundenzahl je nach Verkaufsfläche.

Die geplante „Notbremse“ soll dem neuen Entwurf zufolge ebenfalls ab der 100er-Marke gelten: Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 liegen, sollen die Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden, also wieder die derzeitigen Lockdown-Bedingungen gelten.

Die geplanten Regelungen für Unternehmen in der Teststrategie wurden in der neuen Fassung des Entwurfs entschärft. So ist nun nicht mehr von einer Verpflichtung für Firmen die Rede, ihren in Präsenz Beschäftigten kostenlose Schnelltests anzubieten. Vielmehr werde die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch diese Woche abschließend beraten. Zudem sollen Betriebe bis zum 30. April weiter Homeoffice anbieten müssen, wo dies möglich ist.